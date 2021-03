Ce n’est certes pas la révolution promise, mais comme dirait l’autre, c’est toujours bon à prendre : si l’on en croit en effet le sémillant Ming-Chi Kuo, le capteur grand angle de l’iPhone 13 Pro Max (ou 12S Pro Max) pourrait bénéficier d’une ouverture à ƒ/1,5, ce qui devrait améliorer sensiblement les clichés capturés en basse lumière. L’évolution serait cependant assez modeste si l’on compare au grand angle actuel de l’iPhone 12 Pro Max (ƒ/1,6).

Un capteur grand angle ouvrant à ƒ/1,5 sur l’iPhone 13 Pro Max. Ok, mais ensuite ?

Il faudra qu’Apple en propose tout de même plus, beaucoup plus même pour parvenir à tenir tête à la furia de Xiaomi, nouveau leader du marché des photophones après la présentation du Mi 11 Ultra et de son capteur Samsung GN2 « XXL ». Le temps des évolutions incrémentales, surtout concernant le bloc photo, est désormais révolu.