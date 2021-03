Les AirPods se vendent toujours comme des petits pains. Lors du quatrième trimestre 2020, et si l’on en croit Canalys, Apple aurait ainsi écoulé pas moins de 37,3 millions d’AirPods (tous modèles confondus), soit plus de trois fois les volumes de ventes du numéro 2 Samsung (11,4 millions). Malgré une croissance des ventes de 26,6% sur un an, l’AirPod ne gagne que 0,3 point de Pdm (26,5% contre 26,2% un an plus tôt). Xiaomi, décidément partout, est à la troisième place avec 8 millions de ventes d’écouteurs sur le Q4.

Sur l’ensemble de l’année, le constat est tout aussi implacable. Apple aurait écoulé pas moins de 108,9 millions d’AirPods (+29,6%), pour une part de marché en hausse de 2 points (25,2% de Pdm sur l’année, contre 23,3% pour 2019). Samsung est loin derrière (38,3 millions de ventes sur l’année et 8,9% de Pdm), tout comme Xiaomi malgré ses 82,8% de croissance (25,4 millions d’unités écoulées). En revanche, Sony glisse à la 4ème place et descend en dessous des 4% de Pdm sur l’année (3,5%).