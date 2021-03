Siri sur iOS 14.5 : nouvelles voix anglaises et la voix féminine n'est plus le choix par défaut

iOS 14.5 apporte des changements au niveau de Siri et des voix. Apple annonce la disponibilité de nouvelles voix et le fait que la voix féminine ne sera plus celle par défaut.

Du nouveaux pour les voix avec Siri sur iOS 14.5

Les deux nouvelles voix pour Siri sur iOS 14.5 seront uniquement disponibles en anglais. Apple ne dit pas si des ajouts vont avoir lieu avec de futures mises à jour, comme iOS 15. Pour ce qui est du choix par défaut, c’est en place partout dans le monde, qu’importe la langue.

Voici ce qu’a déclaré Apple à TechCrunch :

Nous sommes ravis de proposer deux nouvelles voix pour Siri pour les anglophones et la possibilité pour les utilisateurs de Siri de sélectionner la voix qu’ils souhaitent lorsqu’ils configurent leur appareil. Cela s’inscrit dans la continuité de l’engagement de longue date d’Apple en faveur de la diversité et de l’inclusion, et des produits et services conçus pour mieux refléter la diversité du monde dans lequel nous vivons.

Les deux nouvelles voix utilisent des enregistrements qui sont ensuite analysés par le moteur de synthèse vocale neural d’Apple. Cela rend les voix plus organiques dans les phrases qui sont générées à la volée.

Les nouveautés concernant les voix de Siri sont en place dans la bêta 6 d’iOS 14.5, qui vient d’être disponible. Aussi, l’assistant vocal améliore ses voix en Irlande, Russie et Italie avec la synthèse vocale neuronale d’Apple. 38 voix utilisent désormais ce système.

Apple en profite pour indiquer que Siri gère 25 milliards de requêtes d’utilisateurs avec plus de 500 millions d’utilisateurs et prend en charge 21 langues dans 36 pays.