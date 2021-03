iOS 14.5 gagne un nouvel outil qui vient étalonner la batterie des iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max. Les autres modèles ne sont pas concernés par cette nouveauté.

Un outil pour étalonner la batterie des iPhone 11 sur iOS 14.5

Voici le message qu’Apple affiche avec iOS 14.5 pour étalonner la batterie des iPhone 11 :

Le système de mesure de l’état de santé de la batterie procède actuellement au réétalonnage de la capacité maximum et de la capacité de performance optimale. Ce processus peut nécessiter quelques semaines. En savoir plus.

Apple explique que le réétalonnage de la capacité maximum et de la capacité de performance optimale se fera au fil du temps au cours des cycles de charge réguliers. Si le processus fonctionne, le message de réétalonnage disparaîtra et le pourcentage de votre capacité maximum sera mis à jour. Aussi, si un précédent message indiquant une batterie dégradée était affiché, il disparaîtra après la mise à jour vers iOS 14.5.

Il se peut qu’il y ait un problème au moment d’étalonner la batterie des iPhone 11 avec la mise à jour. Dans ce cas, le message sera :

Le réétalonnage du système de mesure de l’état de santé de la batterie a échoué. Un fournisseur de services agréé Apple peut remplacer gratuitement la batterie afin de retrouver une capacité et des performances optimales. En savoir plus sur les options de service…

Apple assure que ce message ne signale pas un problème de sécurité. Vous pouvez continuer à utiliser votre batterie. Toutefois, il est possible que vous rencontriez des problèmes de batterie et de performances plus perceptibles.