Suite aux tristes évènements qui ont émaillé la dernière élection présidentielle américaine, l’état de Géorgie a décidé de durcir les conditions d’accès au vote, parfois jusqu’à l’absurde. Ainsi, les contrôles sur l’identité des électeurs votant par correspondance seront renforcés, le délai limité pour le dépôt des bulletins par procuration, mais on note aussi des mesures assez salée, comme la réduction du nombre d’urnes disponibles ou bien encore l’interdiction faite aux assesseurs de nourrir ou donner à boire aux personnes dans les files d’attente (formidable en période de canicule !).

Cette décision des républicains de Géorgie a fait bondir Joe Biden de chaise. Le président américain a déclaré qu’il s’agissait d’un « triste jour pour l’Amérique » et que la nouvelle loi était « atroce ». Le CEO d’Apple Tim Cook a lui aussi taclé la loi « anti-vote » dans les colonnes du site Axios : « Le droit de vote est fondamental dans une démocratie. […] L’histoire américaine est l’histoire de l’élargissement du droit de vote à tous les citoyens, et les Noirs, en particulier, ont dû marcher, lutter et même donner leur vie pendant plus d’un siècle pour défendre ce droit. »

Le patron d’Apple en profite pour glisser dans son commentaire, mise de rien, quelques iBidules : « Apple estime que, en partie grâce à la puissance de la technologie, il devrait être plus facile que jamais pour chaque citoyen éligible d’exercer son droit de vote. Nous soutenons les efforts visant à garantir que l’avenir de notre démocratie soit plus prometteur et inclusif que son passé ».