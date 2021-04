L’iMac 2021, qui aura une puce Apple Silicon, devrait avoir un très grand écran, au point de dépasser le modèle actuel qui fait 27 pouces. Le leaker L0vetodream, qui a souvent eu de bonnes informations, a partagé la nouvelle sur Twitter.

Un iMac 2021 avec un (très) grand écran

Apple vend actuellement des iMac qui ont des écrans de 21,5 et 27 pouces. Le nouveau grand modèle aurait donc un écran dépassant les 27 pouces. Malheureusement il n’y a aucune information sur la nouvelle taille.

Plusieurs informations ont déjà circulé au sujet de l’iMac 2021, dont le fait qu’il aurait un design inspiré du Pro Display XDR et des bordures réduites. Il est donc tout à fait possible que l’écran du nouvel iMac soit plus grand que le modèle de 27 pouces, sans pourtant être plus encombrant. C’est l’avantage quand les bordures sont réduites. Par exemple, l’iPhone 12 mini (5,4 pouces) est plus compact que l’iPhone SE (4,7 pouces).

Il n’y a pas encore date de sortie précise pour l’iMac 2021. Mais il semblerait que la sortie soit pour bientôt. La cinquième bêta de macOS 11.3 comprend des références à deux iMac qui ne sont pas encore commercialisés par Apple. Il est assez facile de deviner qu’il s’agit des successeurs aux modèles de 21,5 et 27 pouces.