Microsoft a mis en ligne une nouvelle publicité dans laquelle il compare la Surface Pro 7 à l’iPad Pro. Et comme on peut s’en douter, le fabricant assure que sa tablette est plus intéressante que celle d’Apple.

Nouvelle publicité comparant la Surface Pro 7 à l’iPad Pro

Plusieurs arguments sont avancés dans cette publicité comparant la Surface Pro 7 à l’iPad Pro. Le premier est le design. La tablette de Microsoft dispose d’un pied, ce qui pas le cas pour le modèle d’Apple. Aussi, le Type Cover se connecte en un clic à la Surface, là où le Smart Keyboard est présenté comme un accessoire lourd.

La deuxième comparaison concerne les ports. La Surface Pro 7 en dispose de plusieurs pour différents usages. Sur l’iPad Pro, les utilisateurs doivent se contenter d’un seul port USB-C. Il faut par conséquent utiliser des dongles selon les usages.

Vient enfin le troisième point, à savoir la puissance. « L’iPad Pro est juste une tablette. La Surface est un ordinateur au complet et une tablette », indique le jeune qui fait la comparaison dans la publicité.

La réclame se termine avec le prix : 880 dollars pour la Surface Pro et 1 348 dollars pour la Surface Pro. Les deux prix comprennent chaque tablette et l’accessoire pour avoir le clavier.