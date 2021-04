Bloodstained: Ritual of the Night (Lien App Store – 10,99 euros – iPhone/iPad) est un digne successeur du légendaire Castlevania Symphony of the Night de Konami. Dur mais réglo, Bloodstained Ritual of the Night récompense le joueur assidu, qui ressentira forcément un intense sentiment de gratification lors du passage de certaines zones ou boss particulièrement corsés. Une fois n’est pas coutume, la dernière mise à jour du jeu apporte, outre de nouveaux réglages du D-Pad et des optimisations diverses, un nouveau personnage téléchargeable GTATUITEMENT en DLC. Oui, vous avez bien lu, il ne faut rien payer pour obtenir le très charismatique et torturé Zangetsu.



Mais, car il y a un « mais », ce personnage ne pourra être joué que si l’on termine au moins une fois le jeu avec la « bonne » fin. Oui, c’est rude, mais on n’a rien sans rien, surtout dans Bloodstained: Ritual of the Night.