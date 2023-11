Il n’y en pas eu seulement pour iOS cette semaine. On commence donc avec un jeu plus que connu : pour les 25 ans de la franchise, le cultissime Half Life est disponible quasi gratuitement sur Steam, sachant que le jeu intègre un autre cadeau, soit mini niveau bonus le Half-Life Uplink.



Crunchyroll a lancé il y a une semaine le Crunchyroll Game Vault soit un service de jeu mobile lié à l’abonnement à Crucnhyroll (6,49 euros/mois), à l’instar de ce que fait déjà Netflix avec son catalogue Netflix Games. on retrouve donc d’un coup d’un seul les titres Captain Velvet: The Jump+ Dimensions, le beat them all River City Girls, Wolfstride, Behind the Frame: The Finest Scenery (non disponible en Europe), ainsi qu’Inbento (non dispo là encore).





Hitman: Blood Money — Reprisal a enfin une date de sortie sur iOS et Android. Les assassin’s en herbe qui préfèrent jouer sur mobile pourront donc se faire la main dès le 30 novembre prochain. La réalisation générale ainsi que les contrôles seront à priori extrêmement proche des versions console et PC. Hitman Blood Money – Reprisal peut être précommandé à cette adresse au prix de 14,99 euros.



Enfin, le superbe RPG-action Titan Quest arrivera sur iOS dans une version « Ultimate Edition » le 28 novembre prochain.