La puce M1 des Mac regroupe tous les composants : processeur, RAM, SSD et d’autres modules. Autant dire qu’il ne faut pas se louper au moment de l’achat, puisque changer les composants n’est pas possible. En réalité, ça l’est, mais ça demande beaucoup de travail.

Changer la RAM et le SSD des Mac M1 ? Faisable

Des techniciens chinois ont été en mesure de modifier la puce M1 des Mac pour faire évoluer le SSD et la RAM. Autant le dire tout de suite : ce n’est pas à la portée, du tout même.

Les techniciens ont dû retirer le module de la RAM et le module du SSD pour mettre des modèles mis à niveau. Ainsi, il y a un gain au niveau de la mémoire vive et davantage de stockage pour les fichiers. Ici, les images montrent le remplacement de 8 Go de RAM sur un MacBook Air M1 par 16 Go. Pour ce qui est du stockage, les techniciens ont retiré le module de 256 Go pour en mettre un de 1 To. Et bonne nouvelle : macOS Big Sur reconnaît bien les nouveaux composants et ne présente aucun problème.

Cela fait quelques années maintenant que les composants des Mac sont soudés à la carte mère. La situation est pire cette année, puisque chaque composant est regroupé sur une seule puce (Apple M1 en l’occurrence). Apple fait tout pour que les clients ne changent pas eux-mêmes les composants. Après tout, Apple facture l’amélioration de la RAM et du SSD au prix fort. Cela agace d’ailleurs certains acheteurs.