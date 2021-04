Les ados américains raffolent toujours autant de l’iPhone. Si l’on en croit une enquête de la firme d’investissement Piper Sandler, 88% des représentants de la Gen Z seraient propriétaires d’un iPhone ! Et ce n’est pas tout : 90% de ces ados savent déjà que l’iPhone sera aussi leur prochain smartphone. Ces pourcentages élevés sont en progression par rapport aux relevés du mois d’octobre : il y a 6 mois environ, 86% des ados américains déclaraient disposer d’un iPhone et 89% d’entre eux affirmaient leur intention d’en acheter un.

La marque Apple est aussi globalement très forte auprès des jeunes américains, mais elle est distancée cette fois par Nike (rappelons que Tim Cook siège au conseil d’administration de Nike). Le site d’e-commerce préféré des ados reste sans surprise Amazon et les apps mobiles les plus prisées sont Snapchat et TikTok. Les adolescents américains passeraient en moyenne 12 heures par semaine sur les réseaux sociaux.