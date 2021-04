iOS 14.5 est une mise à jour fort sympathique pour un meilleur respect de la vie privée. Les utilisateurs peuvent accepter ou refuser le pistage des applications. Cela inquiète les annonceurs pour ce qui est des revenus, puisque la publicité ciblée va devenir compliquée sur iOS. Mais Apple leur assure qu’il n’y aura pas de problème.

Toujours une mesure des campagnes publicitaires avec iOS 14.5

Apple propose une nouvelle version de son rapport A Day in the Life of Your Data. Celui-ci doit aider les utilisateurs à comprendre comment les entreprises tierces les pistent entre les sites et applications. Ici, Apple se focalise sur iOS 14.5 et sur le fait que les annonceurs vont pouvoir continuer à mesurer l’impact de leurs campagnes publicitaires avec iOS 14.5, malgré l’arrêt du pistage.

Voici deux points mis en avant par rapport à la mesure de l’impact des campagnes publicitaires avec iOS 14.5 :

SKAdNetwork permet aux annonceurs de savoir combien de fois une application a été installée après que des publicités la concernant ont été vues, afin que les annonceurs puissent mesurer l’impact de leur campagne publicitaire. Mais ces informations sont conçues pour ne partager aucune donnée au niveau des utilisateurs ou des appareils, de sorte que les annonceurs ne pistent pas les utilisateurs

Private Click Measurement (mesure des clics privés) pour les applications sous iOS 14.5 permet aux annonceurs de mesurer l’impact des publicités qui conduisent les utilisateurs vers un site Web tout en minimisant la collecte de données grâce au traitement sur l’appareil. Après qu’un utilisateur a cliqué sur une publicité pour un produit dans une application, le navigateur Web lui-même, en utilisant Private Click Measurement, peut donner aux annonceurs l’information qu’un utilisateur a cliqué sur leur publicité, et que cela a conduit à un certain résultat sur leur site Web, comme une visite ou un achat – sans leur donner des informations sur qui a spécifiquement cliqué sur la publicité

Apple proposera iOS 14.5 en version finale « d’ici les prochaines semaines » selon une récente déclaration de Tim Cook. Le patron d’Apple n’a pas donné une date plus précise.