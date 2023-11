Android n’a pas vraiment une bonne réputation en ce qui concerne le respect de la vie privée et Apple le constate à son tour. Selon le fabricant d’iPhone, Android représente « un appareil de pistage massif ».

Pour Apple, Android ne rime pas avec respect de la vie privée

La phrase « un appareil de pistage massif » est apparue dans un diaporama d’Apple qui remonte à 2013, mais qui a été dévoilé publiquement aujourd’hui lors du procès qui oppose Google au département de la justice aux États-Unis. Ce dernier estime que Google a eu des pratiques anticoncurrentielles avec son moteur de recherche.

La présentation en question portait sur la volonté d’Apple de commencer à rivaliser en matière de protection de la vie privée. Les documents, présentés en janvier 2013, expliquent comment les concurrents d’Apple (Google, Facebook, Amazon et Microsoft principalement) traitent les questions de confidentialité et les données des utilisateurs. Une chronologie de la protection de la vie privée présente certains événements des années 2000 et 2010 qui ont fait les gros titres en matière de protection de la vie privée, tels que les voitures Street View de Google qui enregistrent les réseaux Wi-Fi privés, Instagram qui souhaite utiliser les photos des utilisateurs dans ses publicités, et le moment où la politique de protection de la vie privée de Google a évolué pour combiner les données des utilisateurs à travers les services. Apple a ensuite comparé la manière dont ses produits gèrent la vie privée par rapport à Google et à d’autres.

Le document se conclut par une diapositive avec une seule phrase : « Android est un appareil de pistage massif ».

Pour sa part, Apple mise beaucoup sur le respect de la vie privée. On peut notamment citer le cas du pop-up (depuis iOS 14.5) qui demande aux utilisateurs s’ils autorisent ou refusent le pistage par les applications. Android ne propose pas une fonctionnalité similaire.