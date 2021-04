La célèbre firme Atari vient d’annoncer aujourd’hui un vaste plan de restructuration de ses activités. Outre un changement de direction générale, l’éditeur annonce la création de deux nouvelles divisions, Atari Blockchain et Atari Gaming. C’est bien sûr la division gaming qui nous intéresse ici, d’autant plus que cette dernière se consacrera quasi exclusivement au rétrogaming sur les plateformes mobiles (et donc sur l’iPhone) et les tablettes (et donc l’iPad), via des titres free-to-play. La nouvelle console VCS intègre aussi cette division et l’on se demande déjà si les jeux de la petite console rétro ne seront pas doublonnés sur mobile, à terme…

Les jeux d’Atari Gaming seront presque tous de vieux titres « modernisés », et free-to-play donc. Reste à savoir si cette stratégie plus motivée par des intérêts financiers que vidéoludiques a de réelles chances de réussite sur support mobile, au moment où des plateformes comme Apple Arcade proposent des titres premiums sans surcoûts cachés, et sans captation des données des utilisateurs/joueurs.