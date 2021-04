Apple annonce officiellement son réseau Localiser pour connaître la localisation d’objets de fabricants tiers. C’est disponible immédiatement à partir d’iOS 14.3 et macOS Big Sur, et concerne des objets qui se connectent en Bluetooth.

Lancement officielle du réseau Localiser d’Apple

Issu de l’initiative Made for iPhone (MFi), le programme d’accessoires du réseau Localiser permet de connecter des appareils (développés dans ce but ou existants) au réseau Localiser. Les produits tiers sont tenus de respecter les normes de confidentialité d’Apple sur lesquelles les clients du groupe comptent. Les produits approuvés pourront être ajoutés à l’onglet Objets et porteront une mention spéciale indiquant qu’ils sont compatibles avec le réseau et l’application Localiser.

Les premiers produits compatibles viendront de la part de Belkin, Chipolo et VanMoof. Ils seront disponibles dès la semaine prochaine. Les nouveaux vélos électriques S3 et X3 de VanMoof seront intégrés à Localiser, tout comme les écouteurs Soundform Freedom de Belkin et le détecteur d’objets Chipolo ONE Spot. Apple précise que d’autres fabricants tiers proposeront bientôt des produits et accessoires compatibles avec Localiser.

Les accessoires sur le réseau Localiser pourront être localisés sur une carte et il sera possible d’émettre un son pour localiser un appareil perdu. Les objets peuvent être mis en Mode Perdu, ce qui les verrouille à un identifiant Apple et empêche une autre personne de s’y associer. Les objets peuvent également être associés à un numéro de téléphone et à un message au cas où quelqu’un le trouverait. Aussi les utilisateurs peuvent recevoir des notifications lorsque l’emplacement d’un objet devient disponible.

En complètement, Apple annonce aujourd’hui une ébauche de spécifications techniques pour les fabricants de puces qui sera publié dans le courant du printemps. Grâce à cette spécification, les fabricants d’appareils tiers seront en mesure de tirer parti de la technologie Ultra Wideband dans les appareils Apple équipés de la technologie U1 (dont les iPhone 11 et iPhone 12). Cela permettra de bénéficier d’une expérience plus précise et plus directionnelle à proximité.