Le leaker Sonny Dickson a dégainé une nouvelle fuite sur son compte Twitter. Deux clichés des maquettes des prochains iPad mini et iPad Pro dévoilent un design… quasi inchangé ! Hormis le fait que le Smart Connector n’est pas clairement visible sur l’iPad Pro (ce qui ne signifie pas pour autant qu’il a changé de place), rien ne bouge ou presque. Un œil très attentif notera tout de même que le bloc photo de l’iPad Pro 12,9 pouces semble être un peu moins proéminent que celui du modèle actuel.

Refreshed iPad Pros and iPad Mini dummies. Triple Camera array on the pros. Central camera up top on iPad mini; slightly thicker. Hard to tell and different in screen size. pic.twitter.com/5Luizv1T2r

— Sonny Dickson (@SonnyDickson) April 8, 2021