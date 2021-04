Un virus sur le Mac, il y a encore quelques années, cela relevait largement de la blague. Mais voilà, le Mac a repris du poil de la bête sur le marché de l’ordinateur personnel (et ce n’est sans doute pas fini avec la génération Apple Silicon), si bien que les cyberpirates et autres mal intentionnés de la souris ont commencé à cibler les ordinateurs pommés. D’autant plus que le nombre de malwares sur Mac ne cesse d’augmenter avec les années et que les outils antimalware déjà mis en place par Apple dans macOS ne sont hélas pas suffisants (notarisation d’applications malicieuses sur l’App Store à plusieurs reprises ou le malware Silver Sparrow qui a infecté des dizaines de milliers de Mac début 2021).

« Rien ne va plus, faites vos jeux » donc, … et prenez un bon outil de protection de votre matériel informatique.

La solution Mac Internet Security X9 d’Intego agit à la fois sur les virus et autres malwares potentiellement déjà présents dans votre système macOS et protège des attaques à venir grâce à son pare feu bidirectionnel (oui, cela ressemble à s’y méprendre à l’argumentaire d’un bon dentifrice protégeant la plaque dentaire).

Au passage, vous répondrez efficacement à la question de l’article. « Comment détecter la présence d’un malware sur mon iPhone/iPad ? » Grâce à l’outil VirusBarrier X9 compris dans la solution Mac Internet Security X9. VirusBarrier est généralement reconnu comme étant le meilleur antivirus pour Mac, et ce n’est pas pour rien. Le logiciel permet en effet de scanner le système afin d’y dénicher les applications suspectes, les fichiers potentiellement infectés ainsi bien sûr que les malwares les plus virulents du moment (l’outil a obtenu un taux de 100% sur la détection des Malware Mac dans le dernier test AV-test de Mars 2020).

Le logiciel VirusBarrier X9 est d’ordinaire présenté comme une protection antivirus macOS, mais c’est également un excellent outil de désinfection pour l’iPhone. Le logiciel prend en charge tous les iPhone, mais aussi l’iPad.

Bon à savoir : Pour analyser l’appareil iOS, VirusBarrier X9 va temporairement copier l’ensemble de son contenu vers le disque de démarrage de l’ordinateur. Ensuite, il procède à la vérification des différents fichiers. VirusBarrier X9 prend aussi en charge les appareils iOS jailbreakés. Il sera en mesure d’analyser tous les fichiers stockés sur l’iDevice y compris ceux rajoutés par les utilitaires développés par des tiers.

Le second étage d’une bonne protection, c’est un pare-feu efficace. NetBarrier (toujours compris dans la solution Mac Internet Security X9) est un pare-feu bidirectionnel, capable donc d’analyser les connexions entrantes et sortantes, ce qui en fait un redoutable bloqueur de spyware. Ce pare feu dispose aussi de modes Travail/Domicile/Public et de réglages pour tous les types de réseaux connectés, sans oublier une interface à la fois simple et intuitive.

Pour ceux qui hésiteraient encore, rappelons qu’Intego, l’éditeur de Mac Internet Security X9, est un acteur reconnu du secteur de la sécurité sur Mac, présent depuis 25 ans sur les machines Apple et fort de plus de 2 millions d’utilisateurs. Bien entendu, Mac Internet Security X9 est compatible avec macOS Big Sur et les Mac M1.

Mac Internet Security X9 est disponible actuellement en (forte) promotion : ce package indispensable est en effet proposé à 24,99€ TTC (au lieu de 49,99€) pour la protection d’un Mac (+ 1 an d’abonnement offert), et d’autres options existent bien sûr si l’on souhaite protéger plusieurs machines.

Mais ça n’est pas tout, Intego propose en option une Protection Premium VPN, pour protéger votre vie privée en ligne, pour seulement 19,99€/an (à rajouter dans votre panier)

Enfin, pour les indécis, vous pouvez acheter les yeux fermés et tester la solution, Intego offre une garantie de 30 jours satisfaits ou remboursés.

