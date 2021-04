Samsung a créé iTest, une web app qui permet de transformer un iPhone en Galaxy afin de donner un aperçu de l’expérience Android. Les utilisateurs peuvent ainsi se faire une idée et pourquoi pas avoir envie de changer de constructeur à l’avenir.

Testez l’expérience Android d’un Samsung Galaxy sur votre iPhone

La manipulation pour tester l’expérience Galaxy sous Android depuis un iPhone est simple. Il suffit de se rendre à l’adresse itest.nz depuis Safari, de toucher l’icône en forme de partage en bas de l’écran (celle avec la flèche vers le haut) puis de sélectionner « Sur l’écran d’accueil ». Ouvrez ensuite la web app qui est apparue sur l’écran d’accueil de votre iPhone et vous pourrez tester l’expérience.

Il faut reconnaître que cette démo technique est bien faite. On a vraiment l’impression d’avoir un smartphone Galaxy de Samsung entre les mains. On retrouve quelques applications, dont le téléphone, les messages, l’appareil photo, les réglages, le Galaxy Store, la galerie, Galaxy Wearable et Galaxy Thèmes. Il est possible de tester chacune d’entre elles. On reçoit même des appels et SMS (qui sont faux, naturellement).

Si vous vous demandiez à quoi pouvait ressembler l’expérience d’un smartphone Galaxy de Samsung depuis votre iPhone, vous le savez maintenant. Il serait intéressant de savoir si cette web app va pousser certaines personnes à passer d’Apple à Samsung pour l’achat de leur futur smartphone.