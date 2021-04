Apple annonce proposer l’inscription au compte développeur depuis son application Apple Developer dans sept nouveaux pays, dont en France. Il y a également le Canada, l’Inde, l’Italie, les Pays-Bas, la Russie et l’Espagne.

Compte développeur depuis l’app Apple Developer en France

Les développeurs peuvent commencer et terminer le paiement de leur abonnement avec des méthodes de paiement locales sur iPhone ou iPad. Et comme l’adhésion est fournie sous forme d’abonnement auto-renouvelable, il est facile de la maintenir active. Cette fonctionnalité était jusqu’à présent disponible aux États-Unis.

Pour avoir son compte développeur avec la « nouvelle » méthode, il suffit d’ouvrir l’application Apple Developer, se rendre dans l’onglet Account, choisir son compte Apple et toucher le bouton « Enroll Now ». L’application liste les avantages d’avoir un compte développeur, comme le fait d’avoir les bêtas d’iOS, macOS, tvOS et watchOS, la possibilité de distribuer des applications sur l’App Store, un accès à TestFlight pour faire tester son application à 10 000 personnes au maximum ou encore des outils d’analyses, de ventes et d’autres rapports.

Le prix d’un compte développeur est de 98,99€/an. Mais comme le note Apple, l’application s’adapte automatiquement à la monnaie locale selon votre pays. Et pour ceux qui se posent la question : oui, il est toujours possible de prendre un abonnement en passant par le site d’Apple. L’application n’est pas obligatoire.