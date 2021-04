Le cabinet Counterpoint Research partage le top 10 des meilleures ventes de smartphones en janvier et il y a 6 iPhone dans la liste. Mais on peut voir que l’iPhone 12 mini a du mal à se faire une place par rapport à ses grands frères.

Les iPhone sont en majorité, mais l’iPhone 12 mini a du mal

Le smartphone le plus vendu a été l’iPhone 12 en représentant 6% des ventes à lui tout seul. L’iPhone 12 Pro Max le suit avec une part de 5%. L’iPhone 12 Pro boucle le podium avec une part de 4%. Ça continue pour Apple, puisque l’iPhone 11 est à la quatrième place. Le smartphone de 2019 a représenté 2% des ventes.

Il y a ensuite les Redmi 9A (2%) et Redmi 9 (1%) de Xiaomi, ainsi que le Galaxy A21S (1%) de Samsung. L’iPhone 12 mini arrive à la huitième place avec une part des ventes de 1%. Le top 10 se termine avec le Galaxy A31 (1%) de Samsung et l’iPhone SE 2020 (1%) d’Apple.

Les iPhone 12, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max ont représenté 71% des ventes chez Apple en janvier. Une belle performance donc. C’est plus compliqué pour l’iPhone 12 mini qui peine à attirer du monde. Cela fait quelques mois maintenant que c’est le cas. Malgré tout, les rumeurs indiquent qu’Apple prévoit bel et bien un iPhone 13 mini pour cette année.