Deux tiers (68%) des utilisateurs ont l’intention de décliner le suivi publicitaire des applications avec le nouveau pop-up d’iOS 14.5. Les applications devront s’engager à respecter la volonté de chaque personne. Si ce n’est pas le cas, alors Apple les retirera de l’App Store.

Le suivi publicitaire avec iOS 14.5 va être refusé par 68% des utilisateurs

iOS 14.5 est une mise à jour qui va beaucoup miser sur le respect de la vie privée. Les applications ne pourront suivre les utilisateurs si ces derniers déclinent le pistage. Les applications (et par extension les annonceurs) ne pourront plus faire de la publicité ciblée, puisqu’elles n’auront plus de données précises sur chaque personne qui refuse le suivi. Naturellement, cela inquiète fortement le marché de la publicité.

AppsFlyer, l’entreprise spécialisée dans le marketing mobile qui parle de seulement 32% d’utilisateurs qui accepteront le suivi (et donc 68% qui refuseront), note que les taux diffèrent selon le type d’applications. Ainsi, le taux d’acceptation du suivi publicitaire est de 40% pour les applications ayant une plus grande affinité avec les consommateurs. En revanche, ça tombe à 20% pour Bumble (application de rencontres). Cette dernière est même pessimiste et a peur que le taux soit seulement de 1%.

Près d’un smartphone sur cinq dans le monde est un iPhone. Autant dire qu’un refus de suivi publicitaire par 68% des utilisateurs va faire mal à l’industrie. Les utilisateurs verront toujours des publicités, mais celles-ci ne seront plus ciblées. Par conséquent il y a moins de chance que des utilisateurs cliquent dessus. Cela va avoir un impact sur les revenus. En réponse à cela, des annonceurs comptent investir davantage chez les utilisateurs Android.