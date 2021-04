La chaîne Apple Music TV débarque au Canada et au Royaume-Uni

Apple Music TV fait aujourd’hui ses débuts au Royaume-Uni et au Canada, après un lancement aux États-Unis en octobre dernier. La chaîne musicale est similaire à ce qu’était MTV au début des années 2000.

Disponibilité d’Apple Music TV au Canada et au Royaume-Uni

Apple Music TV est un flux vidéo diffusé 24 heures sur 24 avec des clips musicaux populaires. On retrouve également de nouveaux clips musicaux exclusifs, des avant-premières, des morceaux de vidéos musicales spéciaux, des programmes et des événements en direct. En outre, Apple propose des décomptes de classements et des invités en rapport avec la musique sont présents.

Il serait intéressant si le flux vidéo est le même dans les trois pays ou si Apple se charge de s’adapter à chaque région. La seconde option serait plus appréciable, c’est certain. Apple fait au moins l’effort pour la promotion. Au Royaume-Uni, les artistes Dua Lipa, Ed Sheeran, Little Mix et Stormzy sont mis en avant. Tous viennent du Royaume-Uni.

La chaîne Apple Music TV est disponible gratuitement dès maintenant au Canada, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Elle est accessible directement depuis Apple Music. Il y a également un accès depuis l’application Apple TV.

Naturellement, certains se demandent quand la chaîne va être disponible en France. Mauvaise nouvelle : il n’y a pas de réponse pour l’instant. Quand on voit qu’il a fallu attendre plusieurs mois pour l’avoir en dehors des États-Unis, on se dit qu’il faudra être patient pour l’avoir chez nous et dans le reste du monde.