Apple TV+ cherche à miser un peu plus sur les films et a prévenu les studios de son intention. Selon The Information, le groupe a partagé son envie d’avoir plus de 10 nouveaux films par an sur sa plateforme de streaming.

Pleins de films à venir sur Apple TV+

L’envie d’avoir davantage de programmes sur Apple TV+ est tout sauf anodine. Apple sait très bien qu’il doit muscler son jeu pour ce qui est du catalogue. Celui-ci est très limité quand on compare avec Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, HBO Max et d’autres services de vidéo. Il est vrai que la quantité ne fait pas forcément la qualité. Mais dans le cas présent, Apple se doit d’avoir du contenu à proposer pour pousser les utilisateurs à rejoindre sa plateforme et justifier l’abonnement.

Avant d’y arriver, Apple a embauché Jessie Henderson. Elle était auparavant la vice-présidente exécutive chargée des films chez HBO Max. Elle se rapportera à Matt Dentler, le cadre d’Apple TV+ qui gère les films.

Apple TV+ n’a jamais dévoilé publiquement son nombre d’utilisateurs. Mais plusieurs analyses ici et là suggèrent que ce n’est pas terrible, surtout si on compare avec la concurrence. À cela s’ajoute le fait qu’Apple a à deux reprises étendu la période d’essai gratuite pour ses utilisateurs.

Au dernier comptage, Netflix a dépassé les 200 millions d’abonnés. Pour sa part, Disney+ a atteint le cap des 100 millions d’abonnés.