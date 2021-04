Un client a eu la surprise de recevoir un iPhone 11 Pro qui a la particularité d’avoir un logo Apple mal aligné. Des photos de ce modèle ont été publiées sur Twitter. C’est rare qu’un tel modèle fasse son apparition dans la nature. Il a visiblement reçu le feu vert pour la vente, alors que cela n’aurait pas dû être le cas.

Les photos de cet iPhone 11 Pro avec le logo Apple mal aligné viennent du compte Internal Archive. Il relaie des clichés de prototypes et accessoires Apple qui sont rares. Selon ses dires, le propriétaire d’origine de ce téléphone l’a récemment vendu pour 2 700 dollars. C’est nettement plus cher qu’un iPhone 11 Pro « normal ».

Comme on peut le voir sur les photos, le logo Apple est plus à droite qu’il ne devrait l’être. Il n’est également pas tout à fait droit. Un tel modèle aurait dû être jeté dans l’usine de fabrication. Mais pour une raison surprenante, il est passé entre les mailles du filet, au point d’être mis dans un emballage et d’être expédié à un client.

A misprint iPhone 11 Pro that sold for 2700$. This misprint is extremely rare- I’d say 1 in 100 million or possibly even rarer. pic.twitter.com/68F7giZAbm

— Internal Archive (@ArchiveInternal) April 9, 2021