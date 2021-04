Le tremblement de Terre était annoncé… et il a bien eu lieu : lors du Q1 2020, Apple parvenait à écouler un peu plus de 3 millions de Mac. Lors du Q1 2021, quelques mois après l’annonce des premiers Mac M1, Apple aurait vendu selon IDC près de 6,7 millions de Mac, soit plus de deux fois plus qu’un an auparavant ! Les chiffres publiés montrent à quelle vitesse Apple s’est replacé sur l’échiquier des fabricants informatiques. Qu’on y songe : il se vendait plus de 3 ordinateurs Dell pour un Mac lors du Q1 2020, et même pas deux Dell pour un Mac sur le Q1 2021 !

Apple passe aussi de la 5ème à la quatrième place des fabricants, et laisse cette fois Acer a un bon point de pourcentage derrière (8% de Pdm pour le Mac, 7% pour Acer). Cette progression impressionnante a été obtenue avec seulement trois Mac M1 au catalogue, ce qui laisse présager d’une croissance véritablement explosive lorsqu’Apple bouclera entièrement sa transition vers l’Apple Silicon. A ce rythme, Les 30 voire 40 millions de Mac vendus à l’année ne semblent plus un objectif si « irréaliste ».