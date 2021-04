Apple a discrètement modifié la sécurité de l’enclave sécurisée (Secure Enclave) dans plusieurs de ses puces à l’automne 2020. Cela comprend l’A12 et l’A13 pour les iPhone et iPad, et la S4 pour l’Apple Watch.

Une meilleure sécurité pour les puces A12, A13 et S4 d’Apple

Cette amélioration de la sécurité pousse Apple à parler d’une deuxième génération pour le composant de stockage sécurisé (Secure Storage) au niveau de l’enclave sécurisée (Secure Enclave). Celle-ci fait le nécessaire pour protéger les données biométriques. Cela concerne la reconnaissance faciale Face ID et le capteur d’empreintes Touch ID. Tout est géré à ce niveau pour empêcher des hackers de mettre la main sur ces informations sensibles.

Dans un document sur son site, Apple indique que les appareils sortis avant l’automne 2020 avec les puces A12, A13 ou S5 ont la première génération du composant de stockage sécurisé. Ceux qui ont été produits à partir de l’automne 2020 ont la deuxième génération. Les changements entre les deux générations ne sont pas détaillés par Apple. Mais il est possible que l’amélioration de sécurité vienne bloquer des appareils comme GrayKey, utilisés par les forces de l’ordre pour tenter d’accéder aux iPhone verrouillés par un code.

Un changement rare pour les puces

Apple fait rarement des modifications de ses puces existantes. Ce fut visiblement nécessaire ici pour bloquer des éléments. Reste à savoir si les appareils qui ont les puces A12, A13 et S5 et qui ont vu le jour avant l’automne 2020 sont sujets à des attaques venant de hackers. Apple n’entre pas dans les détails.

Les appareils avec la puce A12 sont les iPhone XS, XS Max et iPhone XR. Du côté de l’iPad, cela concerne l’iPad mini (5e génération), l’iPad Air (2019, 3e génération) et l’iPad (2020, 8e génération). Pour l’A13, les appareils sont les iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max et l’iPhone SE (2020). Quant à la puce S4, elle équipe l’Apple Watch Series 4.