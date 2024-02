Apple annonce aujourd’hui PQ3, un nouveau protocole cryptographique post-quantique pour iMessage que le fabricant présente comme étant « révolutionnaire ». Les nouvelles protections en place vont proposer de nouvelles sécurités pour les utilisateurs.

Dans son annonce, Apple indique :

Nous annonçons aujourd’hui la plus importante mise à niveau de la sécurité cryptographique de l’histoire d’iMessage avec l’introduction de PQ3, un protocole cryptographique post-quantique révolutionnaire qui fait progresser l’état de l’art de la messagerie sécurisée de bout en bout. Avec un chiffrement résistant aux compromis et des défenses étendues contre les attaques quantiques les plus sophistiquées, PQ3 est le premier protocole de messagerie à atteindre ce que nous appelons le niveau 3 de sécurité — offrant des protections de protocole qui surpassent celles de toutes les autres applications de messagerie largement déployées. À notre connaissance, PQ3 possède les propriétés de sécurité les plus solides de tous les protocoles de messagerie à l’échelle mondiale.