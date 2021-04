Apple TV+ a mis en ligne la bande-annonce pour la saison 2 de sa série Mythic Quest : Le Festin du Corbeau. Elle fera ses débuts sur la plateforme de streaming le 7 mai prochain.

Une bande-annonce pour la saison 2 de Mythic Quest

La bande-annonce de la saison 2 montre que les fans de la série peuvent s’attendre à plus d’idioties de bureau et de coups de gueule de l’industrie du jeu vidéo. Les personnages Ian Grimm (Rob McElhenney) et Poppy Li (Charlotte Nicdao) sont en pleine activité en tant que co-directeurs créatifs et le développement de la prochaine extension du jeu est en cours. Bien sûr, rien ne se passe comme prévu et la bande-annonce montre de nombreux dilemmes comiques auxquels l’équipe doit faire face, tant sur le plan personnel que professionnel. De plus, Snoop Dogg fait son apparition.

Avant le début de la saison 2 le 7 mai, les fans auront le droit à un épisode bonus sur Apple TV+. Il a pour nom Everlight et sera disponible sur la plateforme le 16 avril (ce vendredi donc).

La série dispose de plutôt bonnes notes. Le score de satisfaction est de 73% sur Metacritic, 94% sur Rotten Tomatoes et 7,6/10 sur IMDB. En France, la note du public sur AlloCiné est 3,5/5.