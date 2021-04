Le projet Apple Car semble désormais acté chez Apple. Après les rumeurs insistantes selon lesquelles Apple serait en recherche de fournisseurs pour son Apple Car, le site The Korea Times nous informe que la firme de Cupertino serait désormais sur le point de signer avec le Joint Venture LG Magna e-Powertrain, qui réunit des ingénieurs de LG et Magna autour de projets de véhicules électriques et autonomes.

LG et Magna derrière le volant du projet Apple Car ?

Le joint venture serait en charge de la première phase de production des Apple Car, une phase qui débuterait au plus tôt durant l’année 2025. Les premières rumeurs tablaient sur une collaboration d’Apple avec Hyundai et Kia, mais les négociations (confirmées par Hyundai et Kia) n’auraient finalement pas abouti. Considérant leur « poids respectif sur le marché de l’automobile, LG et Magna craignent sans doute moins d’être relégués au rang de « simple » fournisseur d’Apple…