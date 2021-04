Le jeu de stratégie Northgard (Lien App Store – 8,99 euros – iPhone/iPad) débarque à la date promise dans l’App Store. Mélangeant le craft, la micro-gestion, la survie et des combats semi-tactiques, Northgard nous plonge dans l’époque des vikings, avec en sus quelques apports de la mythologie nordique (comment ça, les dragons n’ont jamais existé ?). Le joueur dirige un clan de Vikings et la victoire finale ne dépend pas seulement des combats mais aussi de la capacité de conquête, la renommée, les traditions ancestrales, le commerce, etc.



Le mode campagne du jeu raconte l’histoire de Rig, l’héritier direct du grand roi Viking qui vient d’être assassiné. Rig et son bras droit Brand tentent de récupérer la corne royale dépouillée par le vil Hagen après la mort du roi. Durant leur quête, les deux hommes arrivent sur le nouveau continent Northgard.

Northgard est accompagné de 3 DLC, le clan du Dragon, le Clan du Serpent et le clan du Kraken. Il est possible d’acheter chaque DLC à l’unité ou les trois ensemble dans le pack Scale. A noter que durant une semaine à partit d’aujourd’hui, le DLC Snake pourra être téléchargé gratuitement…