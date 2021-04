Apple vient de proposer la bêta 8 (build 18E5199a) d’iOS 14.5 sur iPhone et d’iPadOS 14.5 sur iPad. Elle arrive une semaine après la précédente version. Apple la propose aux développeurs, la bêta publique devrait être disponible dans la soirée. Et non, il ne s’agit toujours pas d’une version release candidate.

Disponibilité de la bêta 8 d’iOS 14.5 et macOS 11.3

Cette période de test avec cette bêta 8 pour iOS 14.5 est assez impressionnante. Pour rappel, la toute première version a vu le jour au début de février. La version finale devrait être disponible la semaine prochaine, après la keynote d’Apple du 20 avril. En temps normal, Apple accorde une longue phase de bêtas pour les versions majeures (iOS 13, iOS 14, etc).

Apple n’a rien ajouté de particulier dans les dernières bêtas. Le fabricant se focalise sur l’optimisation des performances et les corrections de bugs. Cela devrait être une nouvelle fois le cas avec cette bêta 8. Mais peut-être que nous aurons des surprises cette fois. Il faudra attendre les retours dans la soirée.

Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez lancer le téléchargement de la bêta 8 d’iOS 14.5. L’installation sera proposée dans la foulée.

En complément, Apple propose la bêta 8 (build 20E5231a) de macOS 11.3 pour les développeurs sur Mac. La bêta publique devrait arriver dans la soirée.