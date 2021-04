Les utilisateurs de l’application Discord sur iOS vont devoir tirer un trait sur les serveurs pour adultes, en rapport avec la pornographie ou tout autre contenu olé olé. Cela concerne tous les utilisateurs, même ceux qui ont plus de 18 ans.

Plus d’accès aux serveurs pour adultes depuis Discord sur iOS

Des serveurs entiers de Discord peuvent désormais être marqués comme NSFW (not safe pour work) si leur communauté « est organisée autour de thèmes NSFW ou si la majorité du contenu du serveur est pour les plus de 18 ans », indique la messagerie. Ce label sera obligatoire à l’avenir et Discord marquera proactivement les serveurs comme NSFW s’ils ne s’auto-identifient pas. La messagerie permettait auparavant aux canaux individuels d’être marqués comme NSFW et classés par âge.

Pourquoi cette restriction de Discord sur iOS en rapport avec les serveurs pour adultes ? L’application ne le dit pas. Mais il est fort probable qu’Apple soit passé par là. Le fabricant a certainement dû poser un ultimatum : arrêtez l’accès aux serveurs pour adultes ou bien nous retirerons votre application de l’App Store. De plus, Discord précise qu’il est toujours possible d’accéder à ce type de serveurs depuis la version Web ou l’application sur ordinateur. À cela s’ajoute le fait que le blocage n’est pas d’actualité sur l’application Android.

Il y a déjà eu une affaire plus ou moins similaire avec Tumblr en 2018. Apple avait supprimé l’application du réseau social après la découverte de nombreux contenus sexuels, dont des contenus pédopornographiques. L’application a fait son retour quelques semaines plus tard, mais sans les contenus qui ont dérangé. Le réseau social a connu une chute libre après cela.