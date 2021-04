Il vous est déjà arrivé de vouloir cacher votre localisation à certaines applications ou du moins, de les duper en leur faisant croire que vous êtes ailleurs ? Ou encore de vouloir faire croire à vos amis sur les réseaux sociaux que vous êtes quelque part où vous n’êtes pas en réalité, ou simplement de vouloir jouer à des jeux de réalité augmentée comme Pokémon Go sans avoir à bouger de chez vous ? Eh bien, sachez qu’un logiciel vous permet désormais de faire tout ça : iToolab AnyGo.

Plus besoin de recourir au jailbreak pour changer votre localisation

Jusqu’à présent, aucun outil ne permettait de modifier, de simuler une fausse localisation GPS ou tout simplement cacher la localisation sur iPhone, iPod Touch et iPad sans recourir au jailbreak. Mais ça c’était avant. En effet, avec AnyGo, vous n’aurez pas besoin d’arriver à cet extrême étant donné que l’outil iToolab vous permet de simuler facilement n’importe quel trajet et position GPS en quelques clics seulement.

Pour ce faire, vous devez d’abord installer le logiciel iToolab AnyGo sur votre Mac ou ordinateur Windows. Une fois que le logiciel sera installé sur votre PC, branchez-y votre iPhone en utilisant le câble USB Lightning. iToolab détectera alors instantanément votre iPhone et vous affichera votre position GPS ainsi qu’une carte interactive.

Trajet point à point et trajet multipoints

Pour modifier votre position GPS, vous avez deux possibilités : simuler un trajet allant d’un point A vers un point B ou simuler un trajet passant par plusieurs points. Vous pourrez utiliser la barre de recherche située en haut à droite du logiciel pour dessiner le trajet que vous souhaitez simuler mais vous pouvez également indiquer une adresse ou insérer des coordonnées géographiques précises.

Pour le trajet point à point, le principe est simple. Il vous faut juste définir un point de départ et un point d’arrivée sur la carte, vous pouvez même déterminer si vous effectuez le trajet à pied ou en voiture et même programmer un aller-retour. Vous pouvez également jouer avec votre déplacement en choisissant à tout moment d’accélérer, de ralentir, de mettre votre trajet en pause puis de le reprendre ou encore de l’annuler.

Pour ce qui est du trajet multipoint, c’est juste une extension du trajet point à point. Vous pouvez ainsi définir un long itinéraire avec autant de points de passage que vous voulez. Le simulateur effectuera alors le trajet dans l’ordre que vous avez défini. A noter qu’il est également possible d’importer un fichier de points au format GPX d’un trajet que vous avez déjà effectué ou simulé à partir de Google Maps.

Levez toutes les restrictions liées à votre emplacement avec iToolab AnyGo

Ainsi, le logiciel iToolab d’AnyGo est idéal et adapté à tous les propriétaires d’iPhone qui souhaitent changer la position GPS, simuler un faux itinéraire GPS sur les routes que vous tracerez sur la carte du logiciel ou en important un fichier GPX. iToolab permet aussi de modifier la position GPS de plusieurs appareils simultanément (en un seul clic) et de jouer à des jeux ou applications AR basés sur la géolocalisation sans avoir à bouger de son domicile. Le mode joystick permettra aux joueurs de Pokemon Go, par exemple, de générer un mouvement précis qui semble naturel avec des options pour personnaliser la vitesse (3,6km/h à 100km/h) et faire une pause/continuer.

Mais l’utilité de l’outil va encore plus loin en vous puisqu’il permet d’accéder à des contenus et services qui vous sont restreints ou inaccessibles à cause de votre localisation. iToolab permet aussi de masquer votre emplacement auprès des applications et des services.

iToolab AnyGo (Winodws et Mac) est aussi bien compatible sur les anciennes versions iPhones comme l’iOS 10.3 que la version récente iOS 14.4 et iPadOS 14.4 et fonctionne avec d’innombrables applications comme Pokémon, Facebook, WhatsApp, Instagram, Bumble, Tinder, Scout, Grindr, Vie360, etc.

