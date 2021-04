Apple Plans liste par erreur les adresses des commerçants en Australie

Il y a un problème du côté d’Apple Plans en Australie, avec l’application qui liste les adresses des logements des commerçants… au lieu de leurs commerces. Par conséquent, ceux qui font une recherche sont dirigés vers les domiciles et non le commerce qu’ils recherchent.

Bug dans Apple Plans en Australie avec les vraies adresses des commerçants

Comme on peut s’en douter, ce problème est important parce que l’adresse affichée ne correspond absolument pas à ce que l’utilisateur a cherché sur Apple Plans. Et pour le respect de la vie privée, on repassera. Plein d’Australiens savent désormais où habite tel ou tel commerçant. Cela concerne aussi des restaurants, des hôpitaux, des pharmacies et d’autres lieux.

Il semblerait qu’Apple ait incorporé dans Plans en Australie une base de données comprenant les données des commerçants et d’autres groupes. Mais Apple a, semble-t-il, affiché trop d’informations, dont celles qui concernent les adresses où les professionnels ont fait enregistrer leur entreprise. Ils utilisent généralement leur adresse personnelle pour ce type de données, puisqu’il s’agit plus de l’administratif qu’autre chose.

Des utilisateurs en Australie ont signalé à Apple le problème d’adresses. Mais le fabricant n’a pas réagi publiquement concernant son importante erreur. Il faut maintenant espérer qu’une mise à jour arrive rapidement pour corriger le tir. Le point positif est que la mise à jour va s’appliquer directement au niveau des serveurs d’Apple. Autrement dit, Apple ne devra pas proposer une mise à jour d’iOS ou macOS juste pour corriger ce problème dans l’applications Plans.