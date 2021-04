Ming Chi Kuo annonce du lourd pour l’iPhone de 2022 (iPhone 13/13s/14 ?). Si l’on en croit les augures de l’analyste (souvent bien renseigné), ce flagship pourrait disposer d’un capteur CMOS 48 Mpx (taille 1/1.3″), soit 4 fois plus de résolution que les capteurs actuellement disponibles dans l’iPhone 12/12 Pro. La résolution de 48 Mpx serait obtenue via la fusion de 4 clichés de 12 Mpx (pixel binning). Seul le capteur grand angle est concerné par ce gros « upgrade », tandis que les capteurs Macro et Ultra grand angle auront droit à des améliorations sur les modèles ultérieurs (2023 ou 2024 à minima). Ce capteur 48 MPx serait épaulé par un software capable de maximiser la taille des pixels (1.25um) et de profiter au mieux des améliorations en basse lumière.

Outre la partie photo, le capteur 48 Mpx pourrait enregistrer des vidéos en 8K (4K sur les iPhone 12). Kuo estime que ce gain devrait aussi profiter aux applications de réalité augmentée. Le nouveau capteur serait fabriqué par Sony et LG (ce dernier produirait le module CCM). Last but not least, Ming Chi Kuo croit savoir qu’Apple abandonnera l’iPhone mini en 2022.