Certes, les « vieux » Doom ont droit de cité sur nos iPhone, mais l’on est bien en peine de ne pas pouvoir se défouler sur un Doom Eternal version mobile (ce qui serait pourtant possible étant donné les performances graphiques du A14 et la compatibilité avec les manettes consoles/MFi). Surprise : id Software et son studio mobile Alpha Dog nous dévoilent Mighty Doom, un tout nouveau Doom développé spécifiquement pour le mobile… et pour le free-to-play. La vue first person laisse la place à un dual stick shooter, et même si tout n’est pas totalement « dégueu » dans le trailer, on reste quand même très loin de l’ambiance sauvage d’un Eternal.



La multiplication des items et éléments d’upgrade laisse comprendre que ce titre gratuit incitera sans doute à la dépense, ce qui achève de nous convaincre que ce Mighty Doom est mal parti pour intégrer notre top 10 iOS de fin d’année. Mighty Doom est actuellement en bêta fermée, sans date de sortie précise sur iOS et Android.