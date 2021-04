Apple TV+ propose désormais près de 70 contenus de toute sorte (films, séries, documentaires, dessins animés). Ce volume aurait sans doute été considéré comme correct il y a quelques années (à l’époque du lancement de HBO par exemple), mais à l’heure des Netflix, Amazon Prime Video et Disney+ et de leur fond de catalogue fourni, Apple TV+ reste, de loin, la plateforme de SVoD qui en propose le moins.

« Moins » donc, mais aussi « meilleur » si l’on en croit la moyenne des scores IMDb établie par Self Financial. L’ensemble des 65 programmes Apple TV+ obtient ainsi une moyenne de 7,24 (sur 10) et près de 86% des notes allant de « bon » à « excellent ». Au vu de la qualité de The Servant, Ted Lasso, Little America , Wolfwalkers, For All Mankind et des autres, ce différentiel de qualité ne nous étonne guère. Un film aussi catastrophique que le récent Thunder Force (Netflix) n’aurait strictement aucune chance d’être produit par Apple.

Apple TV+ se classe même devant HBO Max (7,01), mais derrière Amazon Prime (7,29) et Hulu (7,59) si l’on ne prend en compte que les seuls contenus 4K proposés par la plateforme. La qualité c’est bien, mais la richesse de l’offre de programme compte certainement plus pour celui qui va débourser entre 5 et 20 euros par mois pour du streaming. Apple serait conscient de ce « problème » et chercherait activement à nouer des accords pour proposer un fond de catalogue conséquent sur son service.