Apple vient de lancer une étude, conjointement avec l‘Université de Washington et le Seattle Flu Study, afin de déterminer si oui ou non l’Apple Watch est en mesure de détecter le coronavirus ou tout autre forme de maladie respiratoire liée à un virus. L’étude avait été annoncée au mois de septembre 2020, mais les affaires sérieuses viennent à peine de démarrer.

Cette étude de santé se fixe pour objectif d’évaluer la pertinence d’une collecte de données via l’Apple Watch afin de détecter la présence du Covid ou de tout autre forme de syndrome respiratoire. Les personnes éligibles auront droit à une Apple Watch (le temps de l’étude) et accepteront la collecte quotidienne (jour et nuit) des informations de santé et d’activité (fréquence cardiaque, nombre de pas effectués, etc.). Il faudra aussi répondre à des questionnaires hebdomadaires et/ou mensuels.

Les personnes qui tomberont malade du Covid (ou autre) durant l’étude devront fournir d’autres informations afin d’affiner les résultats. L’étude Apple Watch-Covid devrait durer 6 mois environ. A noter que les volontaires doivent déjà disposer d’un iPhone, à minima du modèle 6s.