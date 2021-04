Google Assistant est désormais en mesure de localiser un iPhone perdu, en plus des smartphones Android. Cela fait un moment que les smartphones peuvent en profiter. Voilà maintenant le tour des téléphones d’Apple.

Voici ce que raconte Google concernant l’usage de Google Assistant pour retrouver un iPhone perdu :

Vous ne vous souvenez plus où vous avez posé votre téléphone ? Ne vous en faites pas. Déjà l’une des fonctions les plus populaires de Google Assistant, vous pouvez dire à votre enceinte intelligente Nest ou à votre écran intelligent « Hey Google, localise mon téléphone » pour tous les appareils, y compris les iPhone. Pour les iPhone, lorsque vous acceptez de recevoir des notifications et des alertes critiques de la part de l’application Google Home, vous recevrez une notification et entendrez une sonnerie personnalisée (même si le téléphone est en mode silencieux ou si la fonction Ne pas déranger est activée).