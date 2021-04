L‘iPhone 13 (ou 12S) sera probablement dévoilé au mois de septembre prochain. Les rumeurs et les fuites ont déjà largement éventé les principales améliorations ou changements de ce modèle, avec en tête de liste une encoche plus petite et deux capteurs photo placés en diagonale. Le designer du site SvetApple s’est basé sur ces éléments afin de réaliser un rendu 3D du précieux (modèle RED) sans doute assez proche du produit final.

Le bloc photo affiche désormais deux capteurs, plus gros que ceux de l’iPhone 12, et une encoche un poil plus compacte (cela se remarque à peine sur le rendu). Sur ce point, le designer explique ne pas croire à une encoche nettement moins large. Les plus observateurs remarqueront que le capteur photo de l’encoche Truedepth a été déplacé sur la gauche, là encore pour correspondre aux rumeurs.

Les autres rendus de ce concept sont visibles à cette adresse.