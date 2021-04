La pénurie de composants impacte lourdement le secteur de la high-tech. Dans ce contexte tendu, Apple tire (pour l’instant) largement son épingle du jeu, mais il n’est pas certain que les iBidules puissent passer indéfiniment au travers des gouttes. TSMC, l’unique fabricant des puces Mx et Ax, vient en effet de confirmer par la voix de son PDG que les pénuries de composants pourraient se poursuivre… jusqu’en 2022 ! Pour pallier aux difficultés de livraison, Le CEO de TMSC, C. C. Wei, a annoncé un véritable plan de bataille afin d’accroitre rapidement les capacités de production : « Nous avons acquis des terrains et des équipements et commencé la construction de nouvelles installations. Nous embauchons des milliers d’employés et élargissons notre capacité sur plusieurs sites. » Il y a un mois, TSMC annonçait un plan d’investissement de 100 milliards de dollars sur trois ans visant à moderniser ses unités de production.

Les bénéfices de TSMC ont progressé de 19,4% lors du Q1 (4,9 milliards de dollars) et les revenus de 25% (12,9 milliards), ce qui illustre à la fois la très bonne forme d’Apple et plus globalement la hausse explosive de la demande pour des appareils électroniques (smartphones, ordinateurs, tablettes, casques VR, etc.).