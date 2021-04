Ceux qui ont une la montre connectée Oppo Watch ou le bracelet connecté Oppo Band peuvent maintenant l’utiliser avec un iPhone. En effet, la marque a sorti son application HeyTap Health sur l’App Store.

Les Oppo Watch et Band sont maintenant compatibles avec l’iPhone

HeyTap Health est une application qui enregistre et visualise les statistiques d’entraînement et de santé. Elle peut suivre les données d’oxygénation du sang (SpO2), le sommeil et évaluer sa qualité, la fréquence cardiaque toute la journée ou encore les activités quotidiennes en proposant au passage des conseils d’entraînement. Toutes ces informations peuvent ensuite être synchronisées avec l’application Santé d’Apple.

Il semblerait qu’Oppo n’a pas encore tout à fait fini son travail avec son application iPhone pour ses produits Watch et Band. En effet, certains messages sont encore en chinois. D’autres sont en français, mais la traduction laisse à désirer. Mais dans l’ensemble, c’est plutôt correct pour une première version.

HeyTap Health est disponible gratuitement au téléchargement sur l’App Store pour iPhone. Il n’y a pas de version spécifique à l’iPad. Mais ceux qui le souhaitent peuvent malgré tout l’utiliser sur la tablette en passant par la version dédié au smartphone.

On peut souligner au passage que l’Oppo Watch s’inspire très clairement de l’Apple Watch. Car oui, la photo ci-dessus est bien la montre connectée d’Oppo et non celle d’Apple.