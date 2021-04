Série animalière aux images souvent saisissantes, Tiny World permet de voir le monde à hauteur des plus petites animaux de la planète. Apple avait déjà publié une vidéo des coulisses du tournage, mais cette fois, ce second « making of » porte sur les séquences sous-marines filmées dans la région de la Grande Barrière de Corail (Australie). Comme on peut s’en douter, les moyens utilisés pour le tournage sont inversement proportionnels à la taille des petites bestioles. Il a fallu notamment concevoir un appareillage permettant d’éliminer les bulles d’air sous l’eau, ces dernières pouvant perturber la petite faune sous-marine. Le nouveau documentaire sur les (minuscules) animaux marins est disponible sur Apple TV+ depuis le 16 avril. Et nous vous le conseillons franchement.

Dans Tiny World, les animaux sont filmés dans leur environnement naturel. L’effet de mise en scène provient directement du montage, sans aucune autre altération.