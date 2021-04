Lorsqu’il s’agit de capacité de stockage, l’iPhone semble en plein paradoxe : le smartphone d’Apple est souvent celui qui propose les plus grosses capacités de stockages maximales (jusqu’à 512 Go sur les iPhone 12 Pro), mais c’est aussi l’appareil qui en donne le moins pour des modèles facturés à 800 euros (64 Go sur les iPhone 12). Longtemps, les mobiles sous Android se sont « contentés » de disposer une capacité moyenne compensée en partie par la compatibilité avec les cartes SD.

Mais ça, c’était avant : un rapport de Counterpoint Research montre que la capacité de stockage moyenne sur smartphone dépasse désormais les 100 Go. Dans ce contexte, Apple perd sa couronne (141 Go en moyenne par iPhone) au profit de Huawei (150 Go en moyenne), tandis que la concurrence chinoise (Oppo, Vivo et Honor) dépasse les 100 Go de moyenne. Pour Counterpoint Research, Apple doit réagir afin d’éviter à l’iPhone de perdre encore des points en terme de rapport qualité-prix.

Les 128 Go sont devenus la capacité de stockage minimale chez les nombre de fabricants Android (y compris parfois sur l’entrée de gamme), ce qui rend d’autant plus inexplicable les 64 Go de base sur l’iPhone 12, surtout au tarif de 800 euros. Les modèles les plus chers (comme l’iPhone 12 Pro/iPhone 12 Pro Max) devraient aussi bénéficier des capacités les plus élevées du marché mobile. Et pourquoi pas 1 To sur l’iPhone 13 ? Certaines rumeurs vont déjà en ce sens…