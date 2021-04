On a failli y croire… un peu. The Walking Dead: Survivors (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) prend appui non pas sur la série d’AMC mais sur le Comics de l’éditeur Skybound, ce qui nous vaut droit à quelques belles illustrations. c’est là d’ailleurs le seul et unique point fort de ce free-to-play aux mécaniques Tower Defense usées jusqu’à la moelle. Le joueur passe son temps à sélectionner des survivants pour garder des camps de fortune.



L’upgrade du camp, la gestion des ressources au plus près (qui incite énormément au passage à la caisse), la collection de personnages clefs (Michonne, Glenn, Negan), les attaques de zombies toutes similaires et sans surprise, ce Walking Dead: Survivors a tout d’un joli nanar freemium comme l’App Store en compte par centaines de milliers. Même les graphismes en jeu ne volent pas très haut, hormis donc quelques illustrations de personnages. A vrai dire, ce jeu sans doute encore plus creux que le contenu d’un crâne de zombie… « Braiiinnnnnn, braiiiiinnnnnnn ! «