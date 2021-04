Tim Cook est prêt pour la keynote Spring Loaded d'Apple

Tim Cook a publié un tweet quelques heures avant la keynote d’Apple qui a pour nom Spring Loaded. Le patron d’Apple se dit prêt pour le rendez-vous qui aura lieu à 19 heures (heure française.

It’s a beautiful spring morning for an #AppleEvent! See you soon. pic.twitter.com/gdiN0QXbz5 — Tim Cook (@tim_cook) April 20, 2021

Le tweet de Tim Cook avant la keynote Spring Loaded d’Apple

« C’est une belle matinée de printemps pour un évènement Apple », a écrit Tim Cook dans son tweet ! « On se voit bientôt », a-t-il ajouté. Le texte est accompagné par une photo de l’Apple Park, où l’on peut que le soleil est bien au rendez-vous. Quant à la keynote, elle sera pré-enregistrée, comme ce fut le cas pour les autres durant la pandémie.

Il y a un élément concernant le tweet. Tim Cook a posté son message avec l’application Twitter sur iPad. C’est intéressant quand on sait que la star du jour devrait justement être un nouvel iPad Pro. La tablette devrait avoir un écran Mini-LED, la puce A14X (aussi puissante que la puce M1 des derniers Mac) et le support du Thunderbolt via le port USB-C.

