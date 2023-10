Tim Cook a posté un message sur X (ex-Twitter) pour évoquer la keynote d’Apple Scary Fast qui aura lieu ce soir à 1 heure du matin (heure française). Le patron d’Apple fait un lien avec Halloween.

« Nous avons quelque chose de spécial pour vous ce soir. Pas de sorts, juste des bonbons » a indiqué le patron d’Apple dans son message. Il parle de « tricks » et « treats », qui vient de l’expression « tricks or treats » utilisée le soir d’Halloween quand les enfants sonnent à la porte en demandant des friandises. En France, la formule la plus souvent utilisée est « des bonbons ou un sort ».

We’ve got something special for you tonight. No tricks, just treats. Tune in at 5pm PT. #AppleEvent pic.twitter.com/Cs5Dub7Q02 — Tim Cook (@tim_cook) October 30, 2023

Ni le message de Tim Cook ni la photo de nuit de l’Apple Park ne permettent de deviner ce qu’il sera annoncé ce soir. Mais le programme a déjà été dévoilé par de précédentes fuites.

Selon les rumeurs, Apple annoncera ce soir un nouvel iMac équipé de la puce M3. Il s’accompagnerait de nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces avec les puces M3 Pro et M3 Max, ainsi que de nouveaux accessoires, à savoir le clavier Magic Keyboard, la souris Magic Mouse et le Magic Trackpad avec un port USB-C à la place du port Lightning. Aussi, une fuite de ce matin a suggéré qu’il y aura peut-être l’annonce de l’iPad mini 7.