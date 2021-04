L’Apple TV 4K fait sa mue de printemps : le petit boitier noir se dote du processeur A12 Bionic, forcément nettement plus puisant que le A10X, et forcément aussi beaucoup plus adapté aux derniers titres d’Apple Arcade. De nouvelles fonctions font leur apparition, comme le calibrage via l’iPhone (assez spectaculaire). Posez l’iPhone sur l’écran du téléviseur, et hop, l’Apple TV est calibrée ! L’Apple TV 4K gère aussi le HDR+ ainsi qu’une fréquence d’affichage plus élevée.

Comme annoncé par les rumeurs, une nouvelle télécommande, plus épaisse, accompagne le boitier. Tout en aluminium (et recyclable) cette dernière dispose d’une roue tactile… comme sur les premiers iPod ! Les bonnes idées d’interface sont elles aussi recyclées chez Apple… A noter aussi la présence d’un bouton Mute.

L’Apple TV 4K (et sa télécommande) est proposé à la vente à 179 dollars (version 32 Go) ou 199 dollars (64 Go). Les précommandes démarrent le 30 avril, et la disponibilité à l’achat la deuxième semaine de mai.