Il était le maitre de cérémonie attendue, et il n’a pas déçu. L’iPad Pro cuvée 2021 donne un gros coup de balai dans la fiche de specs : processeur M1 surpuissant (75% de perfs en plus sur le CPU, 40% sur le GPU), Thunderbolt (40 Go/s de débit) + USB4 (dans le même port), TrueDepth à l’avant avec une nouvelle caméra ultra large de 12 mégapixels, jusqu’à 2 To de stockage, et la compatibilité assurée avec les réseaux 5G.

L’iPad Pro 11 pouces doit se contenter d’une dalle Retina Display, mais le modèle 12,9 pouces a droit sans surprise à une dalle Mini-LED (10 000 Leds en backlight) baptisée Liquid Retina XDR (jusqu’à 1600 nits de luminosité maximale !). Selon Apple, cette dalle est capable d’afficher des couleurs plus vibrantes. Côté format, les deux modèles d’iPad Pro supportent le HDR10, HLG, Dolby Vision ainsi que le Dolby Atmos.

Le nouveau coloris blanc du clavier Smart Keyboard

Plusieurs démos et témoignages permettent de toucher du doigt (humm), les capacités accrues de ces modèles : de la AR temps avec une meilleure occlusion, de la création graphique multi-filtres sans ralentissement, etc. A noter aussi, la nouvelle fonction de visio, qui place constamment l’utilisateur au milieu de l’écran même lorsque cette dernière se décale vers la droite ou vers la gauche.

Les tarifs sont de 799 dollars pour l’iPad Pro et de 1099 dollars pour l’iPad Pro 12,9 pouces. Les précommandes démarrent le 30 avril ; disponibilité durant la seconde semaine de mai.