C’est l’une des nouvelles fonctions phares de l’iPad Pro cuvée 2021, l’une de celles qui nécessite visiblement la toute puissance du processeur M1 (pas de mise à jour annoncée sur l’iPad Pro 2020). La fonction Center Stage permet de recentrer le sujet lors d’une visio ou de zoomer/dézoomer automatiquement en fonction du nombre d’intervenants devant la caméra de l’iPad.

On pouvait légitimement craindre que Center Stage soit exclusivement rattaché aux appels FaceTime, d’autant plus qu’Apple n’a rien dire lors de la keynote sur une possible ouverture au développeurs tiers. Et pourtant, ce sera bien le cas si l’on en croit le développeur Frederico Vicicci. Une API Center Stage serait ainsi proposée aux devs iPadOS :

Center Stage, the new iPad Pro feature that uses the front-facing camera to automatically follow the user during video calls, is *not* exclusive to FaceTime. Third-party apps can use Center Stage and there’ll be an API available to toggle it on/off. #AppleEvent

— Federico Viticci (@viticci) April 20, 2021